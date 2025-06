ŠOK U SVETU SPORTA: Najbolji MMA borac u istoriji iznenada završio karijeru

Po mnogima najbolji MMA borac u istoriji, proslavljeni Amerikanac Džon Džons, iznenada je završio svoju profesionalnu karijeru.

Šokantnu vest potvrdio je i prvi čovek UFC Dejna Vajt.

"Džon Džons nas je sinoć nazvao i rekao da je otišao u penziju. Džon Džons je zvanično penzionisan, Tom Aspinal je šampion UFC u teškoj kategoriji" saopšto je na konferenciji za medije posle UFC priredbe u Bakuu Vajt.

Breaking: Jon Jones has officially retired, Dana White announced. Tom Aspinall is the new undisputed heavyweight champion. pic.twitter.com/XRKqjoO1Dy

Ljubitelji MMA sa nestrpljenje su isčekivali Džonsovu borbu sa Aspinalom, vlasnikom privremenog pojasa u teškoj kategoriji, ali do nje nažalost neće doći.

Nakon izjave Vajta oglasio se i sam Džons potvrdio je da je njegova karijera završena.

"Zvanično odlazim u penziju. Dugo sam razmišljao o ovoj odluci. Od prvog dana kada sam kročio u oktagon želeo sam da pomeram granice mogućeg u ovom sportu. Zahvaljujem se svima, posebno moji protivnicima koji su izvukli ono najbolje iz mene", poručio je 37-godišnji Amerikanac.

Po mišljenju brojnih stručnjaka Džons je najbolji MMA borac u istoriji.

U profesionalnoj karijeri odradio je 30 mečeva i zabeležio čak 28 trijumfa.

🚨 TOM ASPINALL IS THE OFFICIAL HEAVYWEIGHT CHAMP@DanaWhite has announced that Jon Jones has RETIRED, thus elevating @AspinallMMA to become the heavyweight champ 🏆 pic.twitter.com/oJ8a9nl8KT