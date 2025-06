SPORTISKINJA PRONAĐENA MRTVA U STANU! Čuvena 'Žena Halk' ubijena ČEKIĆEM - Njen partner pronađen takođe mrtav

Čuvena bodibilderka Zunilda Ojos Mendez, poznata i pod nadimkom "Žena Halk“, pronađena je mrtva u iznajmljenoj kući u španskom letovalištu Kosta del Solu.

Kako je policija saopštila uz Mendezovu pronađeno je i telo, 46-godišnji Džeroda Dželinga, i to u istoj kući. Prve informacije kažu da se radi o partneru poznate bodibilderke.

Ograni reda su saopštili da je telo Zunilde pronađeno sa povredama koje ukazuju na nasilnu smrt čekićem, dok je telo njenog partnera pronađeno u kupatilu sa "samonanetim ubodnim ranama“, zbog čega se pretpostavlja da je reč o samoubistvu.

Mendezova nestala je nekoliko dana nakon što je doputovala iz Dubaija. Prema izjavama članova porodice, par je imao problema u vezi, a Zunilda je planirala razvod zbog narušenih odnosa.

