UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Obrušila se tribina puna navijača - KRV i povređeni na sve strane (VIDEO)

Jedan navijač je poginuo, a desetine njih je povređeno u padu sa tribine koja se obrušila prilikom proslave titule MC Algera prvaka Alžira.

Brzo su reagovali sve dežurne ekipe, pa su povređeni hitno prevezeni u bolnicu. Fudbaleri, članovi stručnog štaba i uprave kluba Algera su takođe otišli u bolnicu da doniraju krv. Zbog svih tih jezivi scena ceremonija dodele trofeja je odložena.

Mediji u Alžiru su objavili da je do nesreće je došlo tako što je ograda na gornjoj tribini pukla i pala, a onda je popadali i navijači sa gornjen prsena.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

The moment fans of MC Alger collapsed while celebrating their team's Algerian League title.



The tragic accident has resulted in one death and several injuries so far.



Very unfortunate pic.twitter.com/3pL50ytJWq