Bivši košarkaš Partizana otišao u penziju: Napisao emotivnu poruku i povukao se u 31. godini

Janis Papapetru rešio je da ode u penziju. Bivši košarkaš Partizana šokirao je mnoge odlukom da se povuče iz košarke u 31. godini. Nažalost, nije u pitanju njegova želja da počne da se bavi nečim drugim, već su u pitanju zdravstveni problemi zbog kojih ne može da uživa u sportu koji voli.



"Pre dve godine, u oktobru 2023. godine, dok sam putovao u Katar za operaciju kolena mi je po prvi put kroz glavu prošla misao da se moje košarkaško putovanje približava kraju. Doktori su pokušali da me ohrabre, ali su signali već tada postojali. Dve godine kasnije, posle mnogo razmišljanja i mnogih teških razgovora, uz porodicu porodice i ljudi koje volim i kojima verujem, ta misao postala je odluka. Sa velikom zahvalnošću prema svima, došlo je vreme da zatvorim ovo prelepo poglavlje", poručio je Papapetru i zahvalio se svim klubovima u kojima je igrao, među kojima je i Partizan.

Papapetru je rođen u Grčkoj i tamo je napravio prve košarkaške korake, posle čega je otišao u Ameriku. Išao je u srednju školu na Floridi, pa je završio koledž u Teksasu, a kada nije izabran na NBA draftu vratio se u Grčku. U Olimpijakosu je igrao od 2013. do 2018. godine i onda je doneo šokantnu odluku da pređe u redove najvećeg rivala - Panatinaikosa.

Postao je tamo i kapiten ekipe, proveo je četiri sezone i onda je u julu 2022. potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom. Nije se ta epizoda završila onako kako su želeli i on i Željko Obradović, pa je posle samo jedne sezone rešio da se vrati kući sa titulom šampiona ABA lige. Vratio se u Panatinaikos sa klubom je osvojio Evroligu prošle sezone. Šest puta je osvajao šampionat Grčke, uz tri osvojena Kupa i priznanje za MVP-ja nacionalnog šampionata 2021. godine.

"Nisam ovako zamišljao kraj"

Papapetru je na svom zvaničnom profilu na Instagramu ostavio dirljivu poruku za kraj košarkaške karijere.

"Nisam ovako zamišljao kraj. Mislio sam da će poslednji zvižduk da dođe mnogo kasnije. Ali, kao što mi je prijatelj jednom prilikom rekao 'sve što se dogodi u životu može na kraju da ispadne dobro ili loše. Od najvećeg dobrog može da ispadne loše i od najgore stvari može da nastane nešto dobro'. Život je nepredvidljiv i sa takvim načinom razmišljanja i sa poštovanjem prema sebi sam doneo ovakvu odluku."

Spomenuo je i crno-bele, a igranje za reprezentaciju je za njega nešto posebno.

"Želim da se zahvalim porodici, prijateljima, svima koji su bili na ovom putovanju sa mnom i u momentima sreće i uspeha i u momentima tuge i bola. Hvala svakom klubu, članu uprave, trenerima, saigračima, posebno onima koji rade iza kulisa. Svima koji su me podržavali i čak i kritikovali. Život je put uspona i padova, uvek gledam samo pozitivno. Svakom klubu koji sam bio počastvovan da predstavljam želim da kažem hvala - Panatinaikosu, Olimpijakosu i Partizanu. Čast mi je bila da igram za reprezentaciju Grčke, to zauzima posebno mesto u mom srcu. Klinac koji je igrao košarku nikada ovako nešto nije mogao da zamisli. Zato reč hvala deluje premalo da iskažem svoju zahvalnost. Ovo poglavlje je završeno, ali će novi momenti doći. Sport te uči disciplini, konstantnosti, napornom radu, saradnji, timskom radu, izdržljivosti, uči te da se nosiš sa uspehom i neuspehom i uči te poštovanje. Sve to ću poneti sa sobom u naredno poglavlje. Možda budućnost trenutno deluje nesigurno, ali sam pun energije i odlučan, spreman da radim naporno. Sport ujedinjuje ljude, ne zaboravite to u ovim teškim vremenima u kojima živimo", zaključio je Papapetru.

Papapetru je rođen u Grčkoj i tamo je napravio prve košarkaške korake, posle čega je otišao u Ameriku. Išao je u srednju školu na Floridi, pa je završio koledž u Teksasu, a kada nije izabran na NBA draftu vratio se u Grčku. U Olimpijakosu je igrao od 2013. do 2018. godine i onda je doneo šokantnu odluku da pređe u redove najvećeg rivala - Panatinaikosa.

Postao je tamo i kapiten ekipe, proveo je četiri sezone i onda je u julu 2022. potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom. Nije se ta epizoda završila onako kako su želeli i on i Željko Obradović, pa je posle samo jedne sezone rešio da se vrati kući sa titulom šampiona ABA lige. Vratio se u Panatinaikos sa klubom je osvojio Evroligu prošle sezone. Šest puta je osvajao šampionat Grčke, uz tri osvojena Kupa i priznanje za MVP-ja nacionalnog šampionata 2021. godine.

"Nisam ovako zamišljao kraj"

Papapetru je na svom zvaničnom profilu na Instagramu ostavio dirljivu poruku za kraj košarkaške karijere.

"Nisam ovako zamišljao kraj. Mislio sam da će poslednji zvižduk da dođe mnogo kasnije. Ali, kao što mi je prijatelj jednom prilikom rekao 'sve što se dogodi u životu može na kraju da ispadne dobro ili loše. Od najvećeg dobrog može da ispadne loše i od najgore stvari može da nastane nešto dobro'. Život je nepredvidljiv i sa takvim načinom razmišljanja i sa poštovanjem prema sebi sam doneo ovakvu odluku."

Spomenuo je i crno-bele, a igranje za reprezentaciju je za njega nešto posebno.

"Želim da se zahvalim porodici, prijateljima, svima koji su bili na ovom putovanju sa mnom i u momentima sreće i uspeha i u momentima tuge i bola. Hvala svakom klubu, članu uprave, trenerima, saigračima, posebno onima koji rade iza kulisa. Svima koji su me podržavali i čak i kritikovali. Život je put uspona i padova, uvek gledam samo pozitivno. Svakom klubu koji sam bio počastvovan da predstavljam želim da kažem hvala - Panatinaikosu, Olimpijakosu i Partizanu. Čast mi je bila da igram za reprezentaciju Grčke, to zauzima posebno mesto u mom srcu. Klinac koji je igrao košarku nikada ovako nešto nije mogao da zamisli. Zato reč hvala deluje premalo da iskažem svoju zahvalnost. Ovo poglavlje je završeno, ali će novi momenti doći. Sport te uči disciplini, konstantnosti, napornom radu, saradnji, timskom radu, izdržljivosti, uči te da se nosiš sa uspehom i neuspehom i uči te poštovanje. Sve to ću poneti sa sobom u naredno poglavlje. Možda budućnost trenutno deluje nesigurno, ali sam pun energije i odlučan, spreman da radim naporno. Sport ujedinjuje ljude, ne zaboravite to u ovim teškim vremenima u kojima živimo", zaključio je Papapetru.

Autor: D.B.