Srbin postao NBA šampion bez odigranog meča: Topić ispisao istoriju

Postali su košarkaši Oklahome Siti Tander šampioni NBA lige, porazili Indijanu Pejsers ukupno 4-3 u finalnoj seriji i tako krunisali neverovatnu sezonu u kojoj su bili najbolji i u ligaškom delu.

Šej Gildžes-Aleksander bio je i u finalu udarna igla tima, zaradio novu MVP nagradu, ispisao istoriju i prigrabio ono što je sanjao. Na svoj način je istoriju je ispisao i Nikola Topić.

Srpski košarkaš je doživeo povredu još pre više od godinu dana, draftovan je od strane Oklahome, ali je propustio celu sezonu i radio na oporavku. To ga ipak nije odvojilo od prstena.

Nikola Topic became the third-youngest NBA player to win a title ​🏆



