ZAVRŠEN JOŠ JEDAN TRANSFER! Srbin stiže u Liverpul: Uzeo privatni let iz Beograda, sa sobom poveo i bivšeg fudbalera Partizana (FOTO)

Gotova je još jedna transfer saga koja je trajala ovog leta. Srbin koji nastupa za reprezentaciju Mađarske, Miloš Kerkez uskoro će postati novi fudbaler Liveprula, pošto je zajedno sa porodicom krenuo put grada na reci Mersisajd privatnim letom od Beograda.

Miloš Kerkez je bio jedna od najvećih meta Liverpula ovog leta, pogotovo zbog činjenice da će Endi Robertson sasvim izvesno napustiti klub. Zbog toga Liverpulu gori na obe bekovske pozicije, a Redsi su prvo doveli Džeremija Frimponga za dejstvovanje po desnoj strani, dok je sada završen i transfer mladog Kerkeza.

Prethodnog leta je Kerkez stigao u Bornmut i odigrao je sve mečeve u Premijer ligi. Nastupio je 38 puta, postigao je dva gola i imao je šest asistencija.

Samim tim su za njega pokazali interesovanje mnogi klubovi, ali je Liverpul bio najkonkretniji i odlučili su da izdvoje 40.000.000 evra za njega.

🚨✈️ EXCL: Milos Kerkez and his family on the way to Merseyside! 🇭🇺



The first exclusive picture of the left back as Liverpool player with transfer due to be signed and sealed on Tuesday.



Here we go, confirmed. 🔴✅ pic.twitter.com/0J7wTk3ea7