'BOMBA' NA MALOM KALEMEGDANU! Jedan od NAJBOLJIH EVROLIGAŠKIH IGRAČA potpisao za Crvenu zvezdu?!

Crveno-beli doveli moćno pojačanje!

Ovog ponedeljka je odjeknula prava "bomba" na Malom Kalemegdanu.

Naime, naredne sezone dres Crvene zvezde će nositi proslavljeni košarkaš Čime Moneke. Da, dobro ste pročitali... Jedan od najboljih igrača Evrolige potpisao je ugovor sa beogradskim klubom, prenosi specijalizovani sajt "Eurohoops".

🚨🇷🇸 Chima Moneke is set to move to Crvena Zvezda on a two-year deal pic.twitter.com/wrwY6qFTCH