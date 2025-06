KAKVA ŠTETA! Olga Danilović se pakleno borila, ali je poražena od četvorostruke Grend slem šampionke

Srpska teniserka Olga Danilović poražena je od Japanke Naomi Osake posle velike borbe u prvom kolu Bad Homburga sa 7:6, 7:6.

Ono što je čudno i retko se viđa u ženskom tenisu, nije bilo brejkova, pa je sve rešeno u dva tajbrejka. Tu je Naomi Osaka, koja je četvorostruka Grend slem šampiona, pokazala bolje nerve i na kraju došla do pobede i plasmana u osminu finala, gde je čeka Ema Navaro iz SAD.

Prvi set je doneo veliku borbu u kojoj su obe teniserke sačuvale svoj servis, iako je bilo brejk prilika na obe strane.

Olga je mogla da napravi brejk već u prvom gemu, ali se Osaka izvukla, a kasnije je Japanka u četvrtim gemu zapretila, ali je Srpkinja takođe uspešno prebrodila opasnost.

Još jednom je Osakin servis bio u problemu, u sedmom gemu, ali Olga tada nije iskoristila dve brejk lopte, pa smo ušli u tajbrejk.

Olga je bolje počela, napravila je mini brejk i vopdila sa 4:2, ali na kraju je popustila u završnici. Iako je spasila dve set lopte, na kraju treću nije uspela i Osaka je došla do vođstva.

I drugi set je bio kao preslikan. Bilo je brejk lopti na obe strane, ali ovoga puta je Olga Danilović imala više suočavanja sa brejk prilikama, ali je uspela da spreči oduzimanje seta.

Usledio je novi tajbrejk. Osaka je prva napravila mini brejk, i to posle duple greške koju je napravila Olga Danilović, gde je prvobitno trebalo da dobije as, ali je Osaka tražila čelendž i bila u pravu, a onda je usledila greška iz drugog servisa. Uspela je Olga kasnije da napravi mini brejk, ali je ubrzo Osaka ponovo napravila mini brejk, ubrzo i došla do dve meč lopte i ostvarila pobedu.

Autor: Iva Besarabić