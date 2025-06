ĐOKOVIĆEVA DRUGARICA NATERALA SINEROV TIM DA RADI SKLEKOVE! Kamera snimila muke trenera Italijana pred početak Vimbldona

Zanimljiva situacija je zabeležena uoči priprema za Vimbldon.

Treći grend slem u sezoni će početi 30. juna i trajaće do 13. jula.

Najbolji teniseri i teniserke se uveliko pripremaju za najveći turnir, a nedelju dana pre početka najbolji teniser i najbolja teniserka su odradili trening zajedno.

Janik Siner i Arina Sabalenka su sparingovali na jednom od terena u Ol Ingland klubu, a tom prilikom je viđena i zanimljiva situacija.

Jannik Sinner and Aryna Sabalenka doing some target practice together.



Both world #1’s on the same court.



🦊🐯



(via @Wimbledon)



pic.twitter.com/T2z6PcjSL9