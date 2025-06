Novak Đoković i Goran Ivanišević su zajedno izašli na teren prvi put još od marta 2024. godine nakon što su prekinuli saradnju.

Srpski teniser već neko vreme boravi u Londonu gde se priprema za Vimbldon, a na poslednjem treningu za sparing partnera je imao Stefanosa Cicipasa.

Grčki teniser je nedavno za trenera angažovao Ivaniševića, pa je legendarni Hrvat imao priliku da sretne najboljeg tenisera svih vremena sa kojim je imao uspešnu saradnju.

Novak Djokovic and Goran Ivanisevic are back on the practice court together here at Wimbledon, this time on opposite sides of the net.



Djokovic and Stefanos Tsitsipas are hitting together this afternoon. pic.twitter.com/cHCqqe2cHP