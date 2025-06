VELIKA ČAST ZA ENDIJA MAREJA! Britanac dobija statuu na Vimbldonu!

Bivši britanski teniser Endi Mari dobiće 2027. godine statuu na Vimbldonu.

Marej (38) je završio igračku karijeru 2024. godine posle Olimpijskih igara u Parizu, a sada mediji sa ostrva pišu da će mu biti ukazana velika čast na najvećem teniskom turniru.

- Želimo da ovde na Vimbldonu imamo statuu Mareja, blisko sarađujemo sa njim i njegovim timom - navela je predsednica Ol Ingland kluba Debi Dževans.

Ona je takođe istakla da bi statua trebalo da bude završena do 2027. godine.

- Cilj je da to predstavimo na 150. godišnjici našeg prvog šampionata, koji je bio 1877. godine. On i njegov tim će s pravom biti uključeni u to - dodala je Dževans.

Podsetimo, Mari je osvojio dve titule na Vimbldonu 2013. i 2016. godine. On je prvi Britanac koji je osvojio ovaj turnir nakon 1935. godine i Fredija Perija.

