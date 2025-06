Srpska atletičarka Adriana Vilagoš pobedila na atletskom mitingu u Ostravi

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš pobedila je u disciplini bacanje koplja na mitingu Golden Spajk koji se održava u češkom gradu Ostrava.

Vilagoš (21) je do pobede stigla hicem od 64.87 metara, koliko je bacila koplje u četvrtoj seriji. Iza srpske atletičarke ostala je olimpijska šampionka i svetska prvakinja Haruka Kitaguči. Japanka je do četvrte serije vodila sa hicem od 63.88 metara, ali on joj je na kraju bio dovoljan samo za drugo mesto. Preko 60 metara je bacila još samo trećeplasirana Andrea Železna iz Češke.

Vilagoš je nedavno popravila sopstveni državni rekord koji od aprila iznosi 67.22 metra. Taj rezultat je bolji od oba kojima je Hiraguči stigla do zlata na Svetskom prvenstvu i Olimpijskim igrama. Hiraguči je najbolja na planeti bila hicem 66.73, a na Igrama u Parizu je dobacila do 65.80.

Autor: Jovana Nerić