'PONUDIĆEMO JOKIĆU UGOVOR - NISAM SIGURAN DA ĆE PRIHVATITI' Vlasnik Denvera progovorio o Jokiću i njegovom statusu u klubu

Reprezentativac Srbije bi mogao da potpiše sada ili kasnije, u zavisnosti od izdašnosti ponude tima iz Kolorada.

Vlasnik Denvera Džoš Krenke govorio je na konferenciji za medije o produžetku ugovora Nikole Jokića.

"Sigurno ćemo mu ponuditi, nisam siguran da li će prihvatiti. Objasnićemo mu svaki finansijski parametar u pogledu potpisivanja odmah i kasnije. Uvek smo transparentni. Treba da donese najbolju odluku za sebe i svoju porodicu, podržaćemo ga u tome", rekao je Krenke.

Josh Kroenke on Nikola Jokic’s potential contact extension this summer:



“We’re definitely going to offer it. I’m not sure if he’s going to accept it or not.”



Jokic could sign this summer or later depending on what the financial numbers look like. pic.twitter.com/vlzFnIqlcU