'Ponudićemo Jokiću ugovor – ne znam da li će prihvatiti' (VIDEO)

Džoš Krenke, vlasnik Denvera, govorio je na konferenciji za medije o produžetku ugovora Nikole Jokića ovog leta.

Reprezentativac Srbije bi mogao da potpiše sada ili kasnije, u zavisnosti od izdašnosti ponude tima iz Kolorada.

"Sigurno ćemo mu ponuditi, nisam siguran da li će prihvatiti", rekao je Krenke i potom objasnio šta je pod tim mislio:

"Objasnićemo mu svaki finansijski parametar u pogledu potpisivanja odmah i kasnije. Uvek smo transparentni. Treba da donese najbolju odluku za sebe i svoju porodicu, podržaćemo ga u tome."

Jokić je trenutno na petogodišnjem ugovoru vrednom 276 miliona dolara.

U sezoni 2027/28 ima igračku opciju da li će da nastavi sa Nagetsima, dok od sezone 2028/29 postaje neograničeni slobodni agent.

Jokić je u prošloj sezoni vodio tim do polufinala Zapadne konferencije, a regularni deo sezone je završio sa prosekom od 29,6 poena, 12,7 skokova i 10,2 asistencije.



Josh Kroenke on Nikola Jokic’s potential contact extension this summer:



“We’re definitely going to offer it. I’m not sure if he’s going to accept it or not.”



Jokic could sign this summer or later depending on what the financial numbers look like. pic.twitter.com/vlzFnIqlcU