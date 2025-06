Vlasnik Denver Nagetsa Džoš Krenke održao je konferenciju za medije na kojoj je zabrinuo navijače rečima o Nikoli Jokiću.

Nikola Jokić mogao bi da bude trejdovan iz Denver Nagetsa! Zvuči kao košmar, ali da - istina je!

Vlasnik Denvera Džoš Krenke održao je opširnu konferenciju za medije na kojoj je jedna od tema bio i srpski as. Na pitanje da li će produžiti ugovor sa Jokićem, Krenke je, kao što smo već pisali, naveo sledeće:

- Definitivno ćemo ponuditi Jokiću novi ugovor. Međutim, nisam siguran da li će prihvatiti tu ponudu ili ne, jer ćemo objasniti svaki finansijski parametar u slučaju da potpiše sada ili kasnije. Hoćemo da budemo transparentni i tako oduvek radimo, a on će doneti odluku najbolju za njega i njegovu porodicu, koju ćemo podržati - istakao je on, pa dodao:

- Kao organizacija, mi se ne plašimo toga da uđemo u drugi nivo plaćanja poreza na luksuz. Ima pravila na koje moramo da pazimo zbog povreda... Ako bi se pogrešna osoba povredila, vrlo brzo bismo ušli u scenario o kojem nikad ne bih želeo ni da razmišljam, a to je da trejdujemo broj 15 (Nikolu Jokića). Jako smo svesni toga dok idemo napred, pokušavamo da obezbedimo potrebna sredstva, ali klubovi su svesni šta taj drugi nivo poreza na luksuz donosi u nekom daljem razmišljanju i organizaciji.

Dakle, ove reči mogu da zabrinu i košmarni scenario za svakog navijača Denver Nagetsa očigledno bi mogao da postane realnost. Zbog čega bi Jokić mogao da bude trejdovan i šta je porez na luksuz u NBA ligi?

Porez na luksuz je sistem koji se koristi u NBA ligi kako bi se kontrolisala visina plata igrača u timovima, te kako bi se zatvorila mogućnost stvaranja takozvanih "supertimova" u kojima bi jedna ekipa dominirala. Veoma proračunat sistem doveo je do izjednačavanja među franšizama, ali su isto tako zbog njega mogući i neki neočekivani trejdovi. A trejd Jokića u bilo koji tim definitivno bi bio neočekivan.

Na pitanje ko će voditi pregovore sa klubovima oko potencijalnih trejdova, Džoš Krenke je jasno rekao:

- Ben Tenzer (potpredsednik za košarkaške operacije) i Džon Valas (potpredsednik zadužen za igrače) će raditi na pregovorima i trejdovima. Ljudi sa strane možda imaju pogrešnu sliku kako stvari funkcionišu u sportskom svetu. Ponekad vlasnik priča sa vlasnikom, predsednik sa predsednikom, a nekad potpredsednici... Poslovi se završavaju na različite načine, sve zavisi od odnosa u ligi, a u našoj organizaciji mnogo ćemo raditi na tim odnosima, imamo dobre veze i radićemo na tome da dodatno očvrsnu.

Ako uspeju da zadrže Jokića, čelnici Denvera će morati da mu dovedu adekvatna pojačanja. O tome je govorio Džon Valas.

- Moramo da pazimo na (finansijska) ograničenja, da budemo odlučni, a vreme za to je sada. Jokić je generacijski talenat, on podiže kvalitet svih igrača na terenu. Moramo da potražimo još šuterskog potencijala, da popunimo određene defanzivne nedostatke, imamo mlade igrače koji mogu da iskoče. Naravno, videćemo i na tržištu šta ima i koje su nam opcije. Treba da vidimo kako da treneru dodamo nove 'alate' u tim. Kada smo zdravi, imamo jednu od najboljih petorki u ligi, ali sada na to moramo da dodamo prave stvari.

Na njegove reči nadovezao se Ben Tenzer.

Moramo da budemo pažljivi, da vodimo računa o ograničenjima i efektima druge zone poreza na luksuz. Imamo dobru grupu ljudi, koja stalno radi na tome da uradimo prave stvari na tržištu, da izaberemo prave igrače - zaključio je on.

Šta vi mislite, da li će Nikola Jokić biti trejdovan iz Denvera i da li će se na taj način ostvariti najcrnji snovi navijača ili će čelnici Nagetsa produžiti ugovor sa srpskim asom i dovesti mu adekvatna pojačanja za napad na titulu? Pišite nam u komentarima...

Autor: A.A.