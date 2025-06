Američki teniser zbog Novaka slavi što je pao na ATP listi: Priznao da Đoković ipak nije najteži rival

Američki teniser Tejlor Fric je posle neuspeha na pripemama pred Vimbldon pao sa četvrtog na peto mesto ATP liste i tako sebi "obezbedio" teži žreb na trećem grend slemu sezone. Ipak, on ne misli tako!

Pojasnio je Fric zašto je dobro što se spustio jedno mesto na listi, a sve objašnjava da neće moći na Novaka Đokovića u osam najboljih:

- Nije to ništa strašno. Sada bar ne mogu da igram protiv Novaka u četvrtfinalu. Mogu protiv Aleksandera Zvereva ili Karlosa Alkaraza. Biti četvrti ili peti nema velike razlike - rekao je Fric.

Protiv nemačkog tenisera Fric ima osam pobeda u 13 odigranih međusobnih mečeva, dok protiv Novaka nema pobedu u 10 duela.

Pored toga što je bio četvrti teniser sveta, Amerikanac je i sam svestan da je daleko od svetskog vrha.

- lkaras i Siner su mnogo odskočili. To se već dogodilo u onom periodu 2022-23, kada se Rodžer povukao, a Rafa i Novak nisu mnogo igrali. Karlos je već tada bio odličan ali ne kao sada, dok je Janik tek razvijao svoj tenis. Posle je došao period kada je izgledalo da je sve moguće, ali sada ponovo njih dvojica dominiraju. Meni to ne smeta, to me tera da još više radim - izjavio je Fric.

