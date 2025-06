Predsednik RK Partizan: EHF nas je kaznio sa 33.000 evra! Skandalozno! Uložili smo žalbu!

Nakon punih 13 godina čekanja, trofej se konačno vratio u ruke Crno-belih! Rukometni klub Partizan osvojio je titulu prvaka Srbije, a ovaj veliki uspeh nije samo podigao euforiju među navijačima, već i otvorio novo poglavlje u istoriji kluba. O trenutku ponosa, putu do trofeja, planovima za budućnost, evropskim izazovima, ali i o brojnim drugim važnim temama – razgovarali smo sa Miljanom Žugićem, predsednikom RK Partizan.

Njegove reči otkrivaju ne samo zadovoljstvo zbog ostvarenog uspeha, već i ozbiljnu strategiju za jačanje tima, povratak bivših igrača, ali i rešavanje izazova poput kazni od strane EHF-a.

Odmah na početku da čestitam na trofeju. Crno-beli su pobednici posle 13 godina. Kakav je osećaj?

- Još uvek možda nismo ni svesni šta smo uradili, jer 13 godina nismo trofej doneli ovde u ovoj koncelariji. Dobili smo ekipu Vojvodine koja je to zaredon uzimala 11 puta gde je i zasluženo i sve ok, bili su dobri i ovaj dvomeč što je bio između nas u finalu i svaki prethodni je stvarno bio onako pravi derbi koji zaslužuje da ima prvenstvo Srbije kad bi se tu uključili još par klubova - mi, Metaloplastika i Zvezda ili možda i Dinamo. To bi jbilo još bolje, jer bi značilo srpskom rukometu, ali ovo Partizanu mnogo znači i mi smo u tom jugoslovenskom sportskom društvu prvi doneli trofeje.



Dakle, pobedili ste Vojvodinu koja je godinama bila dominantna, a u istom trenutku ste i uzeli njihovog golmana Andrija Trnavica.

- Tako je. Pa vratili smo. Trnavac je ranije bio u Partizanu pre nego smo mi došli. On je već dogovorio prelazak u Vojvodinu. Tako da, bio je tamo kod njih dve godine, uspeli smo da vratimo, jer znamo da je on crno-belo dete i da mu je želja da igra i da osvaja prvenstvo i pehare sa Partizanom. Tako da, uz dogovor upravnog odbora i stručnog štaba i dobrog pregovaračkog tima koji smo napravili, zajedno s Vojvodinom smo se dogovorili na ugovor na dve godine. Ove sezone osam pojačanja smo doveli. Nije kao prošle godine da smo i u septembru i u oktobru i novembru dovodili po jednog, dva igrača, što je teško uklopiti konstantno kad se stalno dovodi neko novi. Ovako sad već sve imamo, ekipa je tu na gomili. Ili ako nam bude trebao još jedan, umesto povređenog Zečevića, dok se Zeka ne oporavi.

Da, to sam upravo htela da pitam, kakvo je zdravstveno stanje Nikole Zečevića?

- Zeka se operisao, operacija je prošla fenomenalno. Oporavak bi trebaolo da ide brže nego što je bilo predzadnji put, iako je bila druga noga u pitanju. Tako da ga očekujemo, do kraja godine će on već polako ući u trenažni proces. Tamo od januara, da već bude na priprema.



A da li će se igrati Liga šampiona od jeseni?

- Liga šampiona neće, igraćr se Liga Evrope. Igraće se Liga Evrope koja je Možda za promil, dva manje takmičenje, slabije za razliku od Lige šampiona. Gledali smo da su ove godine igrali i sa Kielom, i sa Melsungenom, i sa Portom, tu je Benfica, tu su sve ozbiljno jake ekipe koje su ili Liga Evrope ili Liga šampiona, zavisne od godine do godine, kako je kad u prvenstvu oni završe na kom mestu. Tako da bi trebalo da uđemo u tu grupnu fazu Lige Evrope. Sad samo da vidimo kako će biti sa navijačima i sve ostalim stvarima, zato što smo dobili od EHF-a jednu kaznu.

Upravo je to sledeće pitanje! Šta to znači za klub?



- Mi i dalje mislimo da je to stvarno skandalozna stvar, da je to odluka protiv rukometa. Kaznilu su nas sa 32, skoro 33 hiljada evra.

A koje je obrazloženje, zašto ste kažnjeni?

- Evo sad ćemo reći, znači za petarde koje su navijači bacili to 15 hiljada evra, za zastavu Ratka Mladića je, ne znam, skoro 7.000. I za organizaciju utakmice u Šumenu, u Bugarskoj, to su sve stavili nama na teret da mi to moramo da platimo, nešto skoro oko 13.000 eura. I to su ispadne skoro 33.000 evra, nešto između 32.000 i 33.000 evra. I plus su nas kaznili pet utakmica, od toga su dve uslovno. Znači, prvu grupu, ako budemo ušli u novogrupnom fazu, znači, celu grupu, tj. prve tri utakmice moraćemo igrati bez publike. Mi smo uložili žalbu, nadamo se da će se to smanjiti najminimalnije što se može, tako da I Ajek je kažnjen. Kažnjen je s obzirom na to da su oni napravili ogromne problemi, prvi započeli. I oni još nisu izašli u finalu drugoj utakmici protiv Alkaloide, što je isto bilo skandalozno. Zato što im kao navijači nisu dozvolili da izađu, jer ih nisu pustili unutra, dovoljan broj, to je preko dogovorenog broja. Kaznili su ih godinu dana neigranju u Evropi, godinu dana uslovno i kaznili su ih 20.000 evea. Što mislimo da je opet mala stvar za razliku od svega što su napravili, što su izazvali. Mislimo da to uopšte rukometu ne priliči, da na taj način neko može da bira kad hoću da izađem, kad neću itd.

A kada će taj proces biti završen? Kada će se znati kolika će kazna tačno biti?

- Došla je kazna pre par dana. Žalba će biti uložena, tako da smatramo da ćemo da pokušamo da je spustimo najminimalnije, da probamo da spustimo makar na jednu ili nijednu utakmicu bez publike. I ako budemo mogli da spustimo nešto oko finansisjkih sredstava, biće super, ako ne, najbitnije nam je da publika bude prisutna na našim mečevima za razliku od ovog finansijskog dela koje jeste bolno, ali manje je bitno nego da igramo pred praznom tribunom.



Autor: A.A.