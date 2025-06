ABA liga se oprostila od Miloša Teodosića: Košarka neće biti ista bez tebe...

Jedan od najboljih srpskih košarkaša u istoriji Miloš Teodosić odlučio je da okonča igračku karijeru nakon dve sezone provedene u Crvenoj zvezdi.

Od Tea se oprostila Crvena zvezda emotivnom porukom, a oglasila se i ABA liga na društvenim mrežama.

- Legendarni plejmejker, bivši igrač FMP-a, Borca i Crvene zvezde i šampion ABA Lige iz 2024. godine, Miloš Teodosić, odlučio je da se penzioniše. Hvala ti, maestro. Za svako dodavanje, svaku viziju, svaki magični trenutak. Košarka neće biti ista bez tebe - glasila je objava ABA lige.

Podsetimo, Teodosić je košarkom je počeo da se bavi u svom rodnom Valjevu, a prvi seniorski klub bio mu je FMP. Nosio je još dres Olimpijakosa, moskovskog CSKA, Los Anđeles Klipersa, Virtusa iz Bolonje, pre nego je došao u Zvezdu.

Legendary point guard, former player of @BCFMP, @BoracKlub and @kkcrvenazvezda, and a 2024 #ABALiga champion, Miloš Teodosić has decided to retire.



Thank you, Maestro. For every pass, every vision, every moment of magic. Basketball won’t be the same without you. ❤️ pic.twitter.com/Z889l1HEbA