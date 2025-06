Nikola Jokić bio je akter jedne veoma zanimljive situacije.

Svaki odmor Nikole Jokića pretvori se u spektakl za navijače jer ljudi naprosto ne mogu da veruju kako takva zvezda živi totalno drugačije od ostalih poznatih sportista.

Jokić skoro nikada ne ide na more, o čemu smo već pisali, već odmor koristi drugačije.

Jedna od lokacija koje je Džoker posetio ovog leta bila je i italijanska Ferara, gde mu se desila jedna nesvakidašnja situacija. Aleksandro Zaparoli, anesteziolog i direktor, ispričao je nestvarnu anegodotu - Nikola Jokić je prespavao kod njegove žene u hotelu, a ona nije znala da je to jedan od najboljih košarkaša planete!

