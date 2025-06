ŠOU POSLE EGZIBICIJE! Voditeljka i Hačanov: Novače, izgledaš seksi (VIDEO)

Simpatična situacija posle meča.

Srpski teniser Novak Đoković poražen je na egzibicionom turniru u Londonu od ruskog igrača Karena Hačanova sa 6:7 (4), 4:6.

Oba tenisera su posle meča imala intervju na terenu.

"Drago mi je da se vraćam na travu, na ovoj podlozi sam imao mnogo uspeha, posebno na Vimbldonu, ovo je bila dobra priprema za mene, jer nisam imao turnir na travi pred Vimbldon, a sve izgleda kao da je zvanični turnir. Uvek je zadovoljstvo deliti teren sa mojim "brate" Karenom, koji je u dobroj formi i uvek izgleda dobro", rekao je Novak,

Karen Hačanov je potom dobacio.

"Da, rekao je da nije imao turnir, ali njemu ne treba turnir, on se na travi oseća kao kod kuće. Udari loptu i ona uvek ulazi",

Voditeljka je potom upitala Rusa šta misli o Novakovom izgledu i razgovor je od tog momenta otišao u neočekivanom pravcu.

"On uvek izgleda dobro, veoma seksi", rekao je Hačanov, kome je sagovornica "prebacila" zbog neozbiljnosti.

"Nemoj da se šališ, izgleda neverovatno", rekla je ona, ali Rus nije odustajao.

"Da, rekao sam, izgleda veoma seksi", Hačanov je tada već dobro nasmejao publiku ocenom Novakove figure.

