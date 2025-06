Sprema se nova bomba! Rivero je velika želja Partizana

Već neko vreme aktuelna je priča o kubanskom centru iz redova Makabija Jasijelu Riveru i Partizanu, a sada su se u celu priču, po svemu sudeći "umešali" i drugi klubovi.

Naime, kako prenosi dobro obavešteni izraelski insajder Aral Ginsberg, Rivero je jedno od mogućih rešenja u reketu crno-belih, a uz tim koji predvodi željko Obradović zainteresovani su još i Valensija i Barselona.

- Jasiel Rivero je u pregovorima sa Partizanom iz Beograda i Valensijom! Rivero bi trebalo da napusti Makabi iz Tel Aviva, a već pregovara sa nekoliko evroligaških timova. Valensija, Partizan, Barselona i Baskonija su među klubovima koji pokazuju veliko interesovanje!

