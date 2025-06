CICIPAS PRIZNAO - HTEO DA OTME IVANIŠEVIĆA OD ĐOKOVIĆA?! Grk oduševljen Hrvatom, zbog jedne stvari se kaje

Grčki teniser Stefanos Cicipas žali što nije ranije započeo saradnju sa Goranom Ivaniševićem.

Cicipas, trenutno 26. na svetu, smatra da je mogao da ima bolju karijeru.

Grk od nedavno radi sa Ivaniševićem.

"Trebalo je da to učinim još pre tri-četiri godine. Izgubio sam mnogo vremena", rekao je Cicipas i dodao:

"Goran je sjajna osoba, naš odnos je mnogo jači i mnogo bolji nego što sam očekivao. Očekujem odličnu saradnju. Mislim da mi mnogo može pomoći svojim iskustvom, da mi može preneti veliko znanje".

Hrvatski stručnjak je u to vreme radio sa Novakom Đokovićem, pa svakako nije bilo moguća saradnja sa Cicipasom.

"Iako sam siguran da bi bilo mnogo bolje da sam počeo sa Goranom da radim pre nekoliko godina, to je samo hipotetički. Verujem da i dalje mogu mnogo da naučim od njega. Sada sam u periodu karijere kada mi je potrebno nešto novo. Goran je veoma strog prema meni. Neki drugi teniser bi možda pomislio kako on sme tako da mi govori, ali meni baš tako nešto i treba. To je temelj na kome ću graditi karijeru. Naravno da me on poštuje, ali može i da mi kaže, pomeri dupe, radi. To je nešto što mi je nedostajalo ranije".

Objasnio je kako funkcioniše saradnja sa Ivaniševićem.

"Mi počinjemo od nule. On radi sa mnom kao da tek počinjem da igram tenis. Naravno da želimo velike uspehe, ali očekivanja nisu nerealna. Goran ne misli da ću ja već sutra da osvojim gren slem, da ću osvajati jedan za drugim, kao što je Novak radio. Prvo da napravim neki manji uspeh pa da od toga počnemo".

Autor: D.B.