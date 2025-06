Simić protiv Umekašvilija 6. jula u Tršiću

Profi boks veče koje će biti održano na Saborištu, otvorenoj pozornici u Tršiću 6. jula 2025. dobilo je listu aktera koji će se u ringu predstaviti i boriti za profi rejting poene.

U autentičnom ambijentu, muzeju na otvorenom koji ima posebu kulturnu i turističku vrednost, smeštenom na samo sedam kilometara od Loznice meč večeri boksuje rođeni Lozničanin, seniorski vicešampion Evrope u amaterskom boksu Rastko Simić. Protivinik 21-godišnjeg Simića biće Gruzijac Giorgi Umekašvili koji iza sebe ima 15 profi mečeva.

U uvodnim borbama gledaćemo: Nazifa Sejdija protiv Francuza Abiba Kpodonoua, seniorskog šampiona Evrope 2024. Jovana Nikolića protiv Gruzijca Giorgija Mčedlišvilija, osvajača seniorske bronze na EP 2024. Almira Memića protiv Gruzijca Valerija Gojiašvilija. Stefan Camović još uvek čeka ime protivnika, a imaćemo i sudar srpskih boksera Relje Stojkovića protiv Gorana Sučevića i Filipa Stankovića protiv Aleksandra Šerifovića.



Pet srpskih olimpijskih reprezentativaca (Simić, Nikolić, Memić, Sejdi i Camović) trenutno se nalaze na pripremana u Kazahstanu.

“Nalazimo se na dvonedeljnim pripremama u Kazahstanu gde imamo vrhunske i za nas do sada jedinstvene uslove za rad. Nikada do sada nismo u kontinuitetu od 15 dana sparingovali sa reprezentativcima Amerike, Kanade, Francuske, zato je ovo za nas jedno posebno i jako vredno iskustvo. Tu su i bokseri domaćina koji takođe imaju školu boksa poznatu u svetu kao jedna od najjačih i najboljih. Priliku koju smo dobili da brusimo formu za naše mečeve ovde u ovom posebnom ambijentu maksimalno koristimo da što više naučimo, da se što bolje spremimo i kući odemo maksimalno spremni za okršaje u ringu koji nas očekuju 6. jula u Tršiću. Kako se približava taj datum javlja se poseban adrenalin u meni, kao i mala trema, ali sve je to deo naše sportske priče. Biće mi veliko zadovoljstvo i sreća što ću u mom rodnom mestu imati priliku da se predstavnim na najbolji mogući način na boks sceni i verujem obradujem sve prisutne još jednom pobedom, ovaj put u profesionalnoj opremi i profi ringu, u profi boksu“ – rekao je 21 – godišnji srpski boks as Rastko Simić.

U organizaciji Balkan Boxinga, nakon bogatog programa u ringu i spektakulranih borbi ovo posebno veče na Saborištu u Tršiću, tik uz rodnu kuću reformatora srpskog jezika Vuka Stefanovića Karadžića biće održan i bogat muzički program za koji će se pobrinuti Željko Vasić, srpski pop pevač, kompozitor i tekstopisac. Ulaz je besplatan, a svi mečevi moći će se uživo pratiti i na TV Arena Fight.

Autor: Dalibor Stankov