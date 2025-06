ĐOKOVIĆ PRED POČETAK VIMBLDONA OTVORIO DUŠU: Novak nikad iskrenije o penziji, šokantnoj odluci Sinera, kao i napadu na 25. GS titulu

Još malo je ostalo do početka Vimbldona... Najbolji teniser ikada Novak Đoković svoj pohod ka 25. Grend slem tituli započinje u utorak.

Đoković će u prvom kolu igrati protiv Aleksandra Mulea, pa ukoliko uspešno preskoči tu prepreku, u drugom kolu će odmeriti snage protiv boljeg iz duela Dan Evans - Džej Klark.

A pre prvog meča u Londonu, Novak se obratio novinarima na konferenciji za medije:

- Sjajno je vratiti se, volim Vimbldon, oduvek sam sanjao da igram na Centralnom terenu i osvojim titulu ovde. Imam šest finala u poslednjih šest turnira ovde, iz više razloga igram dobro na Vimbdonu, verovatno najkonstantniji moj Slem u poslednjih 10 godina. Definitivno sam emotivno povezan sa Vimbldonom od ranih dana moje karijere. Kada dođem ovde osećam se posebno inspirisano da odigram svoj najbolji tenis. Svim znamo kakvu tradiciju i kulturu ima ovaj sjajan turnir toliko godina već. Veoma je impresivno osetiti tu tradiciju - rekao je Novak na početku svog izlaganja, pa otkrio koliko je teško pričati sa novinarima nakon poraza:

- Nije lako. Svi smo na kraju dana ljudska bića koja imaju ozbiljne emocije sa kojima moraju da se nose nakon poraza u na primer Grend slem finalu. Kada su emocije u naboju, kada vam je krv vruća, nije uvek lako sputati to i diplomatiju staviti na prvo mesto. Iako jeste uvek bitno čestitati protivniku koji vas je pobedio. Čuo sam šta je Sabalenka rekla, posle toga se ispravila, ali to se dešava. Ona možda jeste rekla nesto loše, ali ne iz nepoštovanja prema Koko. Kada sam ja u poslednjih 20 godina igrao finala grend slemova, svi smo imali poštovanja jednii prema drugima. Tenis je dobar primer, u odnosu na ostale sportove. Tenis je jedini sport gde finalista tj poraženi priča nešto posle finala, ostaje na ceremoniji... To je zanimljivo. I meni se to sviđa, jer tako možete da iskažete poštovanje prema protivniku ali i zahvalite se svima koji imaju veze sa turnirom, a ima hiljade ljudi koji su odgovorni da se sve ovo održi. Bitno je zahvaliti se svima njima. Da li je lako? Da li mi to dođe prirodno? Ne, apsolutno ne! Ali naučite kako da napravite taj mehanizam, da stavite sa stran emocije, jer je bitnije od toga da se zahvalite i čestitate svima.

Rekao je Novak da ne zna da li mu je ovo poslednje igranje na Vimbldonu...

- Da li mi je to poslednji ples? Ne znam. Kao ni što je slučaj o bilo kom drugom Slemu koji budem igrao. Moja želja je da igram još nekoliko godina! Voleo bih da budem fizički zdrav i mentalno motivisan da nastavim da igram na najvišem nivou. To mi je cilj, ali u ovim godinama ko zna. Složio bih se da mi je Vimbldon najbolja šansa, zbog rezultata ovde i toga kako se osećam i kako igram ovde.

Pričao je srpski teniser o navodima da se seli u Grčku...

- Ne još! Imam mnogo izveštaja medija o tome, bio sam tu sa suprugom, jer nismo bili u Grčkoj godinama, sastali smo se sa premijerom, bio je to više odmor. Ta škola koju smo posetili je vezana za našu Fondaciju. Trenutno ne, ali ko zna šta budućnost donosi - jasan je Đoković.

Prokomentarisao je Novak iznenađujuće vesti koje su stigle iz tabora Janika Sinera pred početak Vimbldona, to da je Italijan prekinuo saradnju sa fizioterapeutom i kondicionim trenerom.

- Veoma je relativno to, ko je prava osoba za koga. Svi smo različiti, mentalno i fizički. Navikli smo da radimo na određeni način, neki ljudi su malo više fleksibilniji da se naviknu na neke nove stvare od onih na koje su navikli od malih nogu, a neki vole da rade na način koji njima odgovara. Ima mnogo različitosti sa igračima. Radio sam sa Markom i Ulijem i mislim da su oni veliki profesisonalci, doprineli su veoma mom uspehu. Ne znam zašto je to uradio. I mene je iznenadilo, jer sam mislio da su Janikovi igra i telo napredovali u poslednjih godinu i po dana, a oni su integralni deo tog tima. Ne znam da budem iskren. Ali, promene se dešavaju. Ne mora to da bude zbog nečega profesionalnog, možda je nešto privatno, ima mnogo faktora koji odlučuju da li ćete raditi sa nekim ili ne. Ali, kao neko ko je pravio promene, ja to razumem. Nekada se više jednostavno ne poklapate. I onda se rastanete, tražite nešto sveže, drugačije... Sve zavisi. Kada su treneri uz vas dugo, kao što je kod mene pola mog tima uz mene mnogo vremena, to vam daje emotivnu stabilnost i osećaj sigurnosti i snage u tom smislu. Teško je pričati generalno o tome jer smo svi jedinstveni.

Autor: Pink.rs