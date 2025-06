NESTVARNA MAKLJAŽA, SEVALI RAZORNI UDARCI: Najluđi meč koji ste videli ove godine (VIDEO)

Brendon Rojval i Džošua Van priredili su spektakl navijačima koji su uživali u fantastičnoj borbi, jednoj od najboljih ove godine. Van je slavio jednoglasnom odlukom sudija.

Vanu je ovo šesti meč u nešto manje od poslednjih godinu dana, dok je Rojval u borbu ušao nakon pet pobeda i jednog poraza u poslednjih šest nastupa. Rojval je upisao 184 značajna udarca, 160 ih je pogodio Van, a odlukom sudija slavio je Džošua (29-28 x2, 30-27).

- Želim da se zahvalim spasitelju Isusu Hristu. Treniram tek pet godina ovaj sport - rekao je Van posle pobede na pitanje koliko je u MMA svetu.

Krenulo se žestoko od starta sa nekoliko fantastičnih napada Vana, ali i kontranapada Rojvala. Prštali su direkti, osetila se tenzija i visok intenzitet. Već nakon dve runde se moglo reći da je ovo jedan od najboljih UFC-ovih mečeva u ovoj kalendarskoj godini. Brutalno su se potukli Rojval i Van, a nijedan nije posustajao. Kada bi jedan nanizao seriju dobrih udaraca, drugi bi ekspresno vratio.

