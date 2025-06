E, OVAKO SE DOLAZI DO UFC TITULE! Ilija brutalno nokautirao Brazilca u prvoj rundi! Borac ostao bez svesti

Ilija Topurija je pobedio Čarlsa Oliveiru nakon dva minuta i 27 sekundi borbe.

Topurija je tako postao novi šampion UFC-a.

Borba je počela žestokim udarcima, a Oliveira je brzo počeo da krvari. Brazilac je pokušao rušenjem da uvede borbu u ritam koji mu više odgovara, zgrabio je nogu Gruzina sa španskim pasošem, ali plan mu nije uspeo.

Topurija je reagovao snažnim desnim krošeom, nakon čega je završio posao i naterao sudiju da prekine meč.

