ČITAV DENVER SE TRESE ZBOG OVOGA Totalni haos je nastao oko Jokića, Srbin napravio pometnju među navijačima

Prvi čovek Denvera Džoš Krenke napravio je haos kada je pomenuo potencijalni trejd Nikole Jokića u slučaju najgoreg scenarija.

Radi se o tome da će Nagetsi zbog lošeg poslovanja ući u drugu zonu poreza za luksuz na plate igrača, koja je ograničavajuća, u kojoj se plaćaju najskuplji penali, pa bi trejd Srbina mogao da bude rešenje za franšizu, jer ima najveću platu.

Trejd Nikole Jokića bi bio glup i lud, mada je Krenke već pravio slične poteze, kada je pred plej-of dao otkaze treneru Majklu Melounu i generalnom menadžeru Kelvinu Butu.

Gazda je izazvao paniku, ali je požar ugasio novi šef za transfere Ben Tenzer, koji je poručio navijačima da Jokića nikada neće trejdovati. Međutim, istina je da je dodatni porez gazdi Nagetsa omča oko vrata, što on ne krije, pa pokušava pritisak da prebaci na najboljeg igrača kome će posle 8. jula, kako je rekao, ponudi novi ugovor, težak 212,5 miliona dolara, ali nije siguran da će ga prihvatiti.

Radi se o tome da je NBA liga od sezone 2023/2024 uvela tzv. luksuzne poreze sa ozbiljnim kaznama za timove koji ih premaše, a naročito za one koji pređu drugi prag. U ovoj sezoni je Denver na plate dao 185.864.258 dolara, što se tiče ključnih igrača Jokiću ove sezone sleduje 51,415,938 dolara, Džamalu Mareju 36,016,200, Majklu Porteru junioru 35,859,950 , a Eronu Gordonu 22,841,455. Ograničenje za plate je oko 141 miliona dolara, dok je viši rang luksuznog poreza od oko 179 miliona i kada klub pređe ovaj nivo plaća dodatni porez ligi zavisno od toga koliko je iznad ganice. Tada se timovi kažnjavaju isključivo novčano. Recimo za prvih pet miliona na svaki dolar preko klub plaća 1.5 dolara, na drugih pet miliona svaki dolar se plaća 1,75, dok je 2,50 dolara od 10 do 15 miliona dolara, dok od 15 do 20 miliona na svaki dolar plaćaju čak 3,25... Denver je tako prošle sezone bio 11,760,315 miliona dolara preko granice, a plastio je 20,356,999...

Timovi čije ukupne plate iznose preko 179 miliona dolara, u ovoj zoni je Denver, jer je na plate dao 185.864.258 dolara, imaju ozbiljnije kazne. Denver naredne sezone ulazi u drugi prag (Second Apron) pošto će Jokić potpisati novi ugovor, a jače ugovore će imati i Marej i Porter, pa će preći verovatno 200 miliona dolara na plate i čekaju ih drakonske kazne. To znači da nema dovođenja igrača putem "buyout market"-a, nema više korišćenja gotovine u trejdovima, nema višegodišnjih trejdova u budućnosti, čekaju ih ozbiljna ograničenja u draft pikovima. U slučaju povrede nekog klučnog igrača, tu su dodatne kompenzacije... Recimo, ako klub tri godine u nizu pređe ovaj prag, raniji pik tima se automatski stavlja na kraj runde i tako se propuštaju bolji igrače na draftu.

Najbolje rešenje nije trejd Jokića, nego Majkl Portera, o čemu se mesecima već nagađa. Tako bi Denver oslobodio deo prostora za plate. Nagesti bi mogli da trejduju i Mareja, ali bi ostali bez godinama ključnog igrača za saradnju sa Jokićem, ali bi verovatno dobili više pikovanja i igrača u rotaciji. Najgora opcija, što je Krenke pomenuo, jeste trejd Nikole Jokića, ali to bi unazadilo franšizu, bilo bi sportski i poslovno katastrofalno.



