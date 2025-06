ĐOKOVIĆ OSTAO U ŠOKU PRED POČETAK VIMBLDONA: Ne znam zašto, iskreno, promene se dešavaju...

Ni Novaku Đokoviću nije jasan potez Janika Sinera.

Italijan je neposredno pred početak Vimbldona odlučio da otpusti dvojicu članova svog tima, fizioterapeuta Ulisesa Badija i kondicionog trenera Marka Panikija.

Ovakav potez je iznenadio sve ljubitelje tenisa, pošto dolazi u trenucima dominacije Italijana.

Siner je osvojio osam titula u 2024. godini, a 2025. je započeo titulom na Australijan openu.

Nakon što je odradio suspenziju je zaigrao na mastersu u Rimu gde je izgubio u finalu od Karlosa Alkaraza u dva seta, a potom na Rolan Garosu. Tamo je prvi teniser sveta takođe stigao do borbe za pehar i imao dva seta prednosti, ali je Alkaraz napravio epski preokret i osvojio titulu.

Dva finala na dva turnira nakon povratka posle suspenzije i pauze, a onda otkazi za dvojicu članova tima.

Kako su Badio i Paniki uspešno radili sa Novakom Đokovićem, srpski teniser je na konferenciji za mediji uoči Vimbldona upitan o prekidu saradnje njih dvojice i Sinera.

- Veoma je relativno to, ko je prava osoba za koga. Svi smo različiti, mentalno i fizički. Navikli smo da radimo na određeni način, neki ljudi su malo više fleksibilniji da se naviknu na neke nove stvari od onih na koje su navikli od malih nogu, a neki vole da rade na način koji njima odgovara. Ima mnogo različitosti sa igračima. Radio sam sa Markom i Ulijem i mislim da su oni veliki profesionalci, doprineli su veoma mom uspehu. Ne znam zašto je to uradio. I mene je iznenadilo, jer sam mislio da su Janikovi igra i telo napredovali u poslednjih godinu i po dana, a oni su integralni deo tog tima - rekao je Đoković i dodao:

- Ne znam da budem iskren. Ali, promene se dešavaju. Ne mora to da bude zbog nečega profesionalnog, možda je nešto privatno, ima mnogo faktora koji odlučuju da li ćete raditi sa nekim ili ne. Ali, kao neko ko je pravio promene, ja to razumem. Nekada se više jednostavno ne poklapate. I onda se rastanete, tražite nešto sveže, drugačije... Sve zavisi. Kada su treneri uz vas dugo, kao što je kod mene pola mog tima uz mene mnogo vremena, to vam daje emotivnu stabilnost i osećaj sigurnosti i snage u tom smislu. Teško je pričati generalno o tome jer smo svi jedinstveni.

Mediji u Italiji nagađaju šta je pravi razlog iznenadne promene, a između ostalog se pominje da su Paniki i Badio često davali intervjue bez odobrenja i da se to nije dopalo teniseru.

Nakon finala Rolan Garosa Siner je doživeo šokantan poraz u Haleu od Aleksandera Bublika u drugom kolu.

"To su stvari koje se dešavaju u sportu. Ponekad morrate da idete različitim putevima, kao što sam ja uradio", rekao je Siner.

