Srpski teniser Novak Đoković ima novo lice u svom stručnom štabu, pošto se timu pridružio kondicioni trener Dalibor Sirola koji će u budućnosti raditi sa našim asom.

Novak je novog kondicionog trenera predstavio u Londonu, dan pre početka Vimbldona.

Đoković se najpre oprostio od Gebharda Fil-Griča, sa kojim je dugo sarađivao, i za kog ima samo reči hvale.

- Dalibor je zamenio Dži-Džija. Sa Dži-Džijem sam prestao da radim u toj aktivnoj ulozi kondicionog trenera, ali će on uvek biti neka vrsta savetnika i konsultanta meni. Profesionalno, naravno, a privatno smo bliski - kao član mi je familije - rekao je Đoković srpskim novinarima u Londonu, pa je detaljnije pričao o Siroli:

- Dalibor je neko ko će putovati sada sa mnom, ovo nam je neka vrsta probe i testa da vidimo da li to funkcioniše. Radimo već nekoliko nedelja unazad i jako mi se dopada i on kao osoba i način radi. On ima izvanredno iskustvo jer je radio sa vrhunskim teniserima i teniserkama, a radi i u Pjatijevoj akademiji dugi niz godina. To je neko ko poznaje tenis i specifičnosti tenisa i sve što je potrebno da se zna o ovom sportu.

Autor: Jovana Nerić