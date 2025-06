PUKLA JOŠ JEDNA 'BOMBA' NA MALOM KALEMEGDANU! Crvena zvezda dovela brutalnog centra!

KK Crvena zvezda predstavio je ove nedelje novo pojačanje! Naime, novi košarkaš crveno-belih je centar Ebuka Izundu.

Jedan od najboljih skakača FIBA Lige Šampiona i turske lige potpisao je u nedelju dvogodišnji ugovor (1+1) sa Crvenom zvezdom i predstavljaće veliko pojačanje na poziciji centra.

Ebuka Izundu je visok 208 centimetara, težak 105 kilograma i odlikuje ga velika snaga pod košem, odlična skočnost i velika borbenost. Nekadašnji student prestižnog koledž programa Majami Gators, predvodio je FIBA Ligu šampiona po broju dabl-dabl učinaka prošle sezone.

КК Црвена звезда Меридианбет обавештава јавност да је нови члан нашег тима центар Ебука Изунду.



Један од најбољих скакача Лиге Шампиона и турске лиге потписао је у уговор са црвено-белима и представљаће велико појачање на позицији центра.



Welcome to Red and Whites, Ebuka! 🔴⚪️… pic.twitter.com/995JlXM97H