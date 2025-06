Mesijeva reakcija sve govori: PSŽ razbija Inter Majami na Mundijalu (FOTO)

Fudbaleri Pari Sen Žermena i Inter Majamija igraju meč osmine finala Svetskog klupskog prvenstva u Atlanta, a malo je reći da Parižani dominiraju, pošto na poluvremenu imaju velikih 4:0!

Poveo je PSŽ u šestom minutu preko Neveša, da bi isti igrač ponovo pogodio u 39. minutu. Zatim, pet minuta kasnije je Aviles postigao autogol, da bi Hakimi u trećem minutu nadoknade povećao rezultat.

Nakon četvrtog gola, sve uči su bile uprte u Lionela Mesija i njegove saigrače, a kamera je baš uhvatila Argentinca koji je, malo je reći, bio razočaran nakon debakla Intera.

When you switch teams to escape CWC heartbreak… but it still finds you 😭💔

Scoreline: PSG 4 - 0 Inter Miami

Messi: “Wait… I’m the one getting cooked now?” 🥲🔥#Messi #PSG #ClubWorldCup pic.twitter.com/cx5VqLtqa3