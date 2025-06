Legendarni NBA košarkaš Lebron Džejms doneo je odluku da aktivira igračku opciju i ostane još jednu sezonu u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu, za impresivnih 52,6 miliona dolara.

Međutim, sve je uzdrmala izjava njegovog agenta Riča Pola, koja je pokrenula talas nagađanja o mogućem prelasku u novi klub.

Rič Pol je u razgovoru za "ESPN" poručio da je Lebron i dalje gladan titula, ali i svestan da se Lejkersi sve više okreću budućnosti.

Najglasnije među njima jeste ono o Denver Nagetsima, timu za koji bi, prema pisanju novinara Bejlija Baseta sa "Clutch Points"-a, Lebron mogao zaigrati u pokušaju da se još jednom domogne šampionskog prstena.

„Dodavanje Lebrona Džejmsa timu sa Jokićem i Džamalom Marejem odmah bi ih učinilo najopasnijim timom u ligi. Nagetsi su pre dve sezone osvojili titulu, ali su prošle sezone razočarali. Lebron bi im dao novo oružje.“

