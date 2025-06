Zoran Popović: Voleo bih da budem trener!

Zoran Popović, iskusni golman i jedan od ključnih igrača Železničara, nastaviće da brani boje kluba i u narednoj sezoni, pošto je produžio ugovor na još godinu dana. Popović je u Železničar došao u januaru 2024. godine kao slobodan igrač, nakon što je napustio redove Crvene zvezde.

Zanimljivo je da je Popović, pored fudbala, kao mali trenirao i atletiku i košarku, koja mu je, kako kaže, najveća ljubav. O svojoj drugoj kompletnoj sezoni u Železničaru, motivaciji, uzorima, fudbalu, ali i privatnom životu, Zoran je govorio za zvanični YouTube kanal kluba. – Sigurno da sam zadovoljan, posebno zato što sam proveo godinu dana u Železničaru, bilo mi je lepo. Kada sam prošle godine stigao u klub, zajednički smo postavili cilj – plej-of. To me je dodatno motivisalo da ostanem, pored toga što sam se ovde osećao prijatno. Ljudi u klubu su izuzetno korektni, atmosfera je pozitivna, a posebno mi je značilo to što je stručni štab ostao u istom sastavu – istakao je Popović.

Železničar – klub sa porodičnom atmosferom

Po čemu se izdvaja Železničar od svih ostalih klubova u Superligi i šta Vam je bilo najlepše tokom prethodne sezone?



– Imali smo dosta lepih, ali i teških trenutaka. Železničar je poseban po svom duhu – ovde vlada istinska porodična atmosfera. To je klub u kojem svako ima pravo glasa, gde se svi međusobno guramo napred. Prošle godine sam imao priliku da igram sa fudbalerima poput Sanoga, Bena i Milunovića – ljudima s kojima me vezuju lepe uspomene iz ranijih klubova. Upravo ta bliskost i zajedništvo su nešto što bih izdvojio kao najveću vrednost – zajedno rastemo i kao sportisti i kao ljudi.

Odlučujuća tragedija: Put ka golmanskim snovima

Kada se osvrnemo na Vaše početke, šta Vas je inspirisalo da postanete golman?



– Nažalost, razlog je bio tragičan. Moj stariji brat je zbog nesreće ostao bez šake i morao je da prestane da brani. Od tog trenutka sam odlučio da nastavim tamo gde je on stao, da ispunim njegove snove. Bio mi je i ostao najveća podrška. Njegove poruke podrške, a ponekad i kritike, pratile su me tokom cele karijere. Danas imam 37 godina, ali sve dok me telo služi i dok imam tu unutrašnju želju – nastaviću da branim. Sve što sam postigao nosi i deo njegove snage.

Ključni saveti i životne lekcije

Koji je najvažniji savet koji ste dobili od nekog trenera ili starijeg kolege tokom karijere?



– Jedan od prelomnih trenutaka u karijeri dogodio se dok sam bio u Voždovcu. Radio sam tada i u kafiću, a trener mi je bio Ilija Stolica. Taj čovek mi je promenio život – ne samo kao fudbaleru, već i kao osobi. Naučio me je da budem smireniji, staloženiji, da radim na svojim manama. Njegove ljudske vrednosti – poštenje, dobrota, odgovornost – ostavile su snažan trag na mene. Danas i sam pokušavam da ih prepoznam i negujem u sebi i drugima. U fudbalu, kao i u životu, najvažnije je da budeš čovek. A kada si deo tima, to se još više računa – svi moramo da dišemo kao jedan.

Mentalna snaga – ključ golmanskog uspeha

Koji su najvažniji kvaliteti koje golman mora da poseduje, osim fizičkih predispozicija?



– Kad završim karijeru, voleo bih da budem trener – još ne znam da li kao trener golmana ili šef struke – ali jedno je sigurno: uvek ću stavljati akcenat na mentalnu pripremu. Sve kreće iz glave. Glava je najvažnija. Motivacija, fokus, mentalna snaga – to pravi razliku. Važno je da budeš miran, da ne strepiš od grešaka. Danas svako ko ima dovoljno želje i volje može fizički da se spremi. Ali psihička priprema, koncentracija, svakodnevni rad na sebi – to je ono što odlučuje. Imao sam situacije kada mi nije išlo, ali uz pozitivan stav i upornost, rezultati dođu – zaključio je Popović.