VLAHOVIĆEVA SITUACIJA NIKADA NIJE BILA TEŽA! Srbin se obratio saigračima, poznato šta im je rekao, a Juventus pokušava da ga otera!

Situacija Dušana Vlahovića trenutno ne deluje dobro.

Srpski fudbaler želi da ostane u Juventusu do isteka ugovora (jun 2026. godine, dok klub želi da ga proda ovog leta.

Ljudima u Torinu sada već nije bitno to što neće dobiti obeštećenje ni blizu onog koji su izdvojili za transfer Vlahovića iz Fiorentine, a to je nešto više od 80 miliona evra. U Juventusu sada razmišljaju o velikoj plati srpskog centarfora koji je najplaćeniji fudbaler u klubu, a prema određenim izvorima i u celoj Seriji A.

O problemu Vlahovića i Juventusa je pisao "Korijere delo sport".

- Dušan, čak i ovde na Floridi, ponovio je nekim saigračima da je njegova namera da ostane u Juventusu. To je put koji je odavno trasirao njegov agent, nameravajući da ostane do isteka ugovora, do juna 2026. godine. Epilog koji Damijen Komoli (generalni direktor Juventusa) i klub pokušavaju da izbegnu, pokušavajući da započnu pregovore sa nekim ko trenutno, samo u Turskoj bi bio spreman da uloži u srpskog igrača.

Naravno, problem predstavlja skoro 12 miliona plate za sledeću sezonu, finansijski teret koji blokira, što je normalno, dolazne operacije Juventusa. Polazeći od poslednjeg koraka za Džonatana Dejvida iz Lila. On bi došao bez naknade za transfer, ali bi ipak dodatno opteretio budžet za plate od otprilike 6.000.000 evra (plus bonuse) po sezoni.

Legitimno je da Vlahović vrednuje svoj ugovor, jednako kao što je legitimno da klub traži rešenje. Činjenica je da, već nedeljama, igrač izgleda sve manje povezan, što nije idealno za nekoga ko poput mnogih strelaca često treba da oseća poverenje da bi dao najbolje od sebe. Ukratko, definitivno je komplikovano zamisliti celu njegovu sezonu, između klupe i tribine - navedeno je u tekstu.

Autor: A.A.