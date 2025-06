OLGA SPREMNA ZA VELIKI DUEL SA KIZ: Danilović zadovolljna nakon pobede nad Kineskinjom- nijedan meč ovde nije lak

Važnu pobedu u 2 seta i uz predivan poen iz defanzive za kraj ostvarila je Olga Danilović protiv agilne suparnice Žang - za pravu uvertiru u meč sa Grend slem šampionkom iz Melburna Medison Kiz.

"Definitivno su vladali drugačiji uslovi nego što sam ih ikada ovde imala. Dosta je bilo toplozapravo vrelo. Ove godine sam imala par mečeva, da se naviknem na ceo taj tenis na travi, jer je sve drugačije. Nijedan meč ovde nije lagan, jer sve ide jako brzo. Nije kao na šljaci, gde i da bude brejk, pa imaš vremena, zavrtiš dve lopte gore, vratiš se u ritam... Ovde toga nema, tako da mi je drago što sam od početka meča ušla sa jasnim ciljem, a i što sam izdržala tih par dužih gemova na moj servis, da sam odservirala kada je bilo najbitnije. Srećna sam za svoju prvu pobedu na Vimbldonu!" u pregledu meča kaže Olga.

Vidan je njen napredak na travi,

"Pa, ja mislim da je prirodan splet okolnosti, iskreno. Pričali smo 1.000 puta o tim famoznim kvalifikacijama, ali stvarno je razlika velika. Nisam igrala kvale, nego dve nedelje pre toga dva turnira. Imala sam četiri dobra meča i nekako... Za svaku podlogu treba malo vremena, a kad nemaš turnire, pogotovo kao prošle godine kad nisam imala vremena, i onda... Nešto te strefi, pokušam da se snađem, ali ne može tako. Ove godine ja i dalje igram moj tenis, ovde ne mogu da igram visoko forhend -- i to znam -- ali isto tako jače serviram, idem više na mrežu, slobodnija sam dosta na travi ove godine nego prošle i namećem svoju igru. Pre sam bila ta koja se snalazila više nego što sam igrala to što sam htela".

Koliko joj znače pređašnji rezultati za sadašnju igru i na travi?

"Ja se uvek trudim da svaki meč idem za sebe. Pripremam se za svaki meč isto, ali jeste drugačiji osećaj kada si stalan tu, kada mogu sve da organizujem mnogo bolje. To mi stvara neko olakšanje i sigurnost. Ja se osećam da igram sigurnije, da idem na mečeve dosta sigurnije. Neću da kažem opuštenije, svakako da i dalje ima treme, definitivno nisam opuštena, ali sam sigurnija u sebe i znam šta treba da radim -- pa pobedila, super, izgubila -- znam da ona mora da odigra baš dobro da bi me pobedila, pa ako uspe to da uradi, svaka čast i idemo dalje".

Kiz 2. kolo

"Svaki sledeći meč koji će biti biće sve teži i teži. Ona je definitivno u dobroj formi, ovo je njena godina, ali kao što sam pričala na Rolan Garosu i svuda -- ja volim takve mečeve, volim da igram protiv dobrih igračica jer tu vidim svoj nivo. Neće biti lagano, naravno, ali verujem u sebe i idem sa 100 odsto svojih mogućnosti, pa -- videćemo", rekla je Olga i istakla da joj nije bitno da li će protiv Kiz igrati na nekom od većih terena.

"Ma jok. Gde me stave - stave. Bože moj, teren je svuda isti"., zaključila je Olga Danilović.

Autor: D.B.