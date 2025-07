Oboren rekord brzine servisa na Vimbldonu: Nećete verovati koliko kilometara na sat je išla loptica i kako se završio poen

Prvog dana glavnog žreba Vimbldona videli smo realtivno veliki broj iznenađenja, a jedno neprijatno je za sada izbegao Tejlor Fric. On na startu za rivala ima Đovanija Mpetšija Perikara i okršaj će biti nastavljen u utorak.

Trenutno je 2-2, tri seta su čak završena u taj-brejku i u duelu sjajnih servera, do sada je načinjen samo jedan brejk. Jedini je napravio Amerikanac, što i ne čudi, kada pogledate ovaj ritern.

Naime, tokom trećeg poena od početka meča videli smo nešto neverovatno. Mpetši Perikar je oborio rekord po brzini servisa u istoriji Vimbldona i sada on iznosi 246 km/h. Neverovatnije tek sledi. Tejlor Dent je 2010. odservirao 238 km/h i to je do sada bio rekord.

What a serve!!

NEW RECORD SET



Giovanni Mpetshi Perricard's serve clocked at 153 mph (246 km/h) @Taylor_Fritz97 returned it with smartness and wins the point

Watch @Wimbledon#Wimbledonpic.twitter.com/hzSRc5eTgf