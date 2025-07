Još jedna "bomba" u NBA ligi – litvanski centar Jonas Valančijunas novi je član Denver Nagetsa.

Srpski košarkaš Nikola Jokić je u reketu dobio pojačanje u vidu 33-godišnjeg centra koji je nastupao u Sakramento Kingsima prošle sezone.

The Sacramento Kings are trading Jonas Valanciunas to the Denver Nuggets for Dario Saric, sources tell ESPN. pic.twitter.com/D2Xmbm4DN1