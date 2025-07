'MOM OCU JE PARTIJA GOLFA BILA VAŽNIJA! SADA MU NEĆU DOZVOLITI DA DOĐE' Naredni Đokovićev rival na Vimbldonu najavio OVO pred meč protiv Novaka

Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Vimbldona pobedom protiv Aleksandra Milera u četiri seta i njegov naredni rival biće Britanac Danijel Evans.

Evans je u prvoj rundi bio bolji od sunarodnika Džeja Klarka u tri seta (6:1, 7:5, 6:2), a posle tog meča otvorio je dušu i otkrio kako je njegov otac propustio meč zbog planiranog golf izleta.

- Obično ne dovodim mnogo ljudi na turnire, ali ove godine sam odlučio da imam puno porodice i prijatelja ovde. Pa, barem prijatelja - moj tata je mislio da je partija golfa važnija! Imao je planiran golf izlet. Rekao je da će možda otići dan ranije. Ali možda mu sada neću dozvoliti da dođe - rekao je Evans sa osmehom na licu.

Da li će Britanac stvarno zabraniti ocu da dođe na meč protiv Novaka Đokovića koji je na programu u četvrtak, ostaje da se vidi. Govorio je Evans i o britanskim teniserima i njihovim šansama na Vimbldonu.

- Ovi turniri nisu mesto gde procenjujete britanski tenis. Svako ko dobija vajld kart ima odličan nivo. Svi igrači koji su direktno kvalifikovani imaju odličan nivo. Potrebno je da se to postigne na drugim turnirima. To je prosta činjenica. Potrebno je da se vratimo za nekoliko godina sa još više ljudi u glavnom žrebu - zaključio je on.

Autor: Marija Radić