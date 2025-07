Danijel Evans važi za lošeg dečka britanskog tenisa i Novak Đoković će preko njega morati do naredne runde Vimbldona.

Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Vimbldona i to pošto je pobedio Francuza Aleksandra Milera u četiri seta. Naredni Novakov rival biće britanski teniser, Danijel Evans, koji je u prvom kolu pobedio sunarodnika Džeja Klarka u tri seta (6:1, 7:5, 6:2).

Danijel Evans važi za lošeg i nestašnog dečka britanskog tenisa i njegov život je sam po sebi materijal za film.

Rođen je 23. maja 1990. godine u Birmingemu, trenutno je 154. na planeti, a najbolji plasman bilo mu je 21. mesto na ATP listi. Osvojio je dve titule tokom karijere, a veoma je zanimljivo da protiv Novaka Đokovića ima pozitivan skor, te ga je Srbin sasvim sigurno dobro upamtio! Sastali su se samo jednom u Monte Karlu 2021. i Evans je slavio sa 6:4, 7:5.

I pored toga što je više nego kvalitetan igrač, Evans je u centar pažnje javnosti dolazio zbog brojnih problema koje je pravio van terena.

Dva puta je gubio finansiranje Federacije Velike Britanije zbog burnog noćnog života i prekomerne ljubavi prema alkoholu, suspendovan je na godinu dana zbog pozitivnog testa na kokain, a često se nalazio u centru pažnje skandala.

Evans je 2017. godine uhvaćen u korišćenju kokaina, što je i priznao.

On je pao na doping testu, ali je opravdanjem pokušao da umanji sebi suspenziju i u tome je uspeo.

Britanac je govorio da je van takmičenja uzeo "veoma malu količinu kokaina", ali te naveo da je narkotik pronađen u njegovom organizmu spletom nesrećnih okolnosti.

- Dozvoljeni medikamenti, koje sam koristio tokom takmičenja, bili su kontaminirani kokainom, pošto sam slučajno ostavio kesicu u džep torbe za pranje odeće - naveo je Evans, a nadležni su mu dali minimalnu kaznu.

Teniski savez Britanije dva puta, 2011. i 2012. godine, ukidao je stipendiju koju je Evans dobijao, zbog čega je pod znak pitanja došla i celokupna njegova karijera.

- Znam šta je problem. Ne treniram dovoljno dobro, ne radim dovoljno dobro. Očigledno sam veoma loš u svom poslu. Razni su razlozi, mnogo toga me odvraća od tenisa. Hiljadu ljudi mi je reklo da se fokusiram, ali to nisam uspevao. Kada to uradim, igram dobro - naveo je Evans tada.

To nije bio kraj skandalima pošto je 2015. dobio kaznu jer se nije pojavio na prijavljenom turniru u domovini, a zatim tri meseca niko nije čuo ni glas od njega jer se oporavljao od povrede kolena i pao je na daleko 772. mesto na ATP listi.

Sada će dobiti šansu da još jednom odigra protiv Novaka Đokovića, a pred ovaj meč istakao je sledeće:

- Ovo je Novakova najbolja podloga, zato će biti veoma teško. Već sam rekao, da kada igram protiv najvećih asova, ne mislim mnogo o njima. Bitno je šta ja uradim. Obojica imamo isti cilj. Mnogo poštujem Novaka, on je veliki šampion. Napravio je čuda za tenis. Praktično je uspeo da ostvari sve što postoji. Ali ja znam da imam šansu da ga pobedim. Moram da igram moju igru. Ne smem da dopustim da na teren izađem sa previše poštovanja. Ne osećam se kao da sam autsajder. Moj nivo tenisa je i dalje dobar. Razlika između tog meča kada sam ga pobedio i ovog je da tada nisam znao kako izgleda igrati protiv njega. Sada znam kako će biti, znam kako da se pripremim.

Da li će Novak Đoković uspeti da opravda ulogu favorita protiv lošeg dečka britanskog tenisa ili će Danijel Evans napraviti iznenađenje, ostaje da se vidi.

Autor: A.A.