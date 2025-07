OLGA DANILOVIĆ ELIMINISANA SA VIMBLDONA: Izgubila od jedne od najboljih teniserki sveta

Srpska teniserka Olga Danilović završila je svoj put na Vimbldonu!

Ona je danas u drugom kolu izgubila od Amerikanke Medison Kiz sa 6:4, 6:2.

Srpkinja je sa velikim ambicijama ušla u ovaj meč, želela je da priredi veliko iznenađenje u Londonu, ali početni entuzijazam srpske Olge trajao je samo deo meča.

Već u petom gemu prvog seta Danilovićeva je imala šansu da načini prvi brejk i preuzme kontrolu, ali nije iskoristila priliku. Kiz je to kaznila, uzvratila brejkom, povela 4:2, a potom sigurno servirala i došla na korak od osvajanja seta.

