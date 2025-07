BRUTALAN ODGOVOR LEJKERSA NA DENVEROVE TREJDOVE! Kod Luke Dončića u Los Anđeles stiglo MONSTRUOZNO pojačanje koje će imati OKRŠAJ sa Nikolom Jokićem!

Nekadašnji prvi pik na draftu, Diandre Ejton (26) prešao je u Los Anđeles Lejkerse.

Denver Nagetsi krenuli su u formiranje šampionskog tima za narednu sezonu i Nikoli Jokiću su doveli nekoliko strašnih pojačanja, ali se nije dugo čekalo na odgovor Los Anđeles Lejkersa koji je bio brutalan.

Lejkersi su Luki Dončiću i Lebronu Džejmsu u tim doveli monstruoznog centra Diandrea Ejtona koji je nosio dres Portlanda, a koji je svojovremeno bio prvi pik na draftu 2018. godine.

Ejton će imati direktne okršaje sa Jokićem jer njih dvojica igraju na istoj poziciji, a Lejkersima je centar upravo bio i najpotrebniji kako bi naredne sezone napravili neki ozbiljniji rezultat.

Kako javlja ESPN, momak sa Bahama potpisao je dvogodišnji ugovor sa timom iz Los Anđelesa, uz opciju produženja na još jednu sezonu. Za kompletan ugovor snažnog centra moraće da plate oko 16.600.000 dolara, dok će Portland morati da doplati još oko 25.000.000 sledeće sezone, što je posledica raskida ugovora.

The No. 1 and No. 3 pick in the 2018 NBA draft are teaming up 👀



The Lakers finally got their big man‼️ (via @ShamsCharania) pic.twitter.com/usbCWBktqM