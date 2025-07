Novi snimak jezive nesreće u kojoj su poginuli Diogo Žota i njegov brat, auto u plamenu, nije im bilo spasa...

Smrt Dioga Žote (28) je ubedljivo svetska vest broje jedan kada je sport u pitanju. Sjajni fudbaler Liverpula i reprezentacije Portugalije poginuo je zajedno sa bratom Andreom Silvom (26) u provinciji Zamora Španiji u sitne sate u noći sreda na četvrtak.

Njih dvojica su se vozili Lamborginijem kada je pukla guma pri velikoj brzini. Automobil je izleteo sa puta, udario u bankinu i zapalio. Od auta je ostala samo olupina...

Snimak koji prikazuje ostatke se proširio mrežama, a sada se pojavio i video materijal nepsoredno nakon nezgode u ranim jutarnjim časovima. Još uvek nije svanulo na autoput A-52 u blizini opštine Palasios de Sanabrija, a iz drugog automobila je napravljen snimak.

Plamen se protezao duž čitave leve strane trake i na osnovu onoga što se moglo videti, jasno je da im nije bilo spasa.

Heart breaking videos of Diogo Jota accident .The crash was so severe that high end car with all the safety features was under fire within a second in Spain . RIP Liverpool and Portugal footballer .Request all your family member to drive within feasible speed limit 🙏#DiagoJota pic.twitter.com/gHkpsI9M5i