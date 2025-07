'UVEK SE ISPOSTAVILO DA SAM NEVIN' Siner na Vimbldonu ponovo ZAGRMEO ZBOG DOPINGA - ovu temu ne može da zaobiđe, ima JAKU PORUKU za sve tenisere!

Kako do sada na evidentno sporoj travi Vimbldona – a sigurno najsporijoj upravo na Centralnom terenu i Terenu 1 – više nema predvidivih ishoda u bilo kom meču, pa se desilo da je Alkaraz morao da igra 5 setova protiv Fonjinija a Novak se uz izgubljeni prvi set silno namučio da prođe prvo kolo – Sinerova dominacija nad dosadašnjim protivnicima sigurno raduje njegov tim I poklonike.

Ipak, dva glavna pitanja na konferenciji za medije ticala su se poređenja sa Novakom Đokovićem, odnosno dopinga u sportu.

Kako je pre nekoliko nedelja rekao da ga mnogi porede sa Novakom, Siner je upitan šta su na travi glavne sličnosti – odnosno razlike između njih dvojice?

“Teško je to reći jer i dalje verujem da smo obojica različiti igrači. Imamo nekoliko sličnosti u načinu na koji možda udaramo lopticu forhendom i bekhendom. Osećam da je mnogo poboljšao servis, što sam ispratio u njegovom današnjem meču u kome je servirao neverovatno. Osećam da u kretanju na travi ima mnogo više samopouzdanja nego ja, ali to se takođe može pripisati njegovom mnogo većem iskustvu. Ako ja možda malo brže udaram, on više menja stvari u igri – ali je moja istrajnost u tom smislu po meni prednost. Postoje neke sličnosti, i siguran sam da postoji puno toga što mogu da prilagodim u igri na moj način. Uvek pokušavam da vidim šta mogu da prihvatim od određenih igrača i da li to dobro funkcioniše. On je definitivno glavna osoba na koju se ugledam i pokušavam da odigravam poput njega u nekim segmentima”, objašnjava Siner.

Upitan da li bi trebali da postoje mehanizmi koji bi i slabije rangiranim I manje imućnim igračima (poput slučaja Majhržaka od pre nekoliko godina) mogli da pomognu u procesu istraživanja i žalbi za doping slučajeve pred Agencijom za integritet u tenisu – Siner odgovara:

“Proces koji sam prošao pred Agencijom je u suštini isti kao i njegov ili mnogih drugih, sa mogućom razlikom što sam ja u ovoj fazi moje karijere u mogućnosti da angažujem odlične pravne savetnike – a što mi je omogućilo dobru odbranu. Svestan sam brzine i faza procesa koji vodi Agencija, i tu nema nikakvih razlika, znajući da je u prošlosti bilo teških izbora i odluka. Ponoviću da je moj slučaj bio kontrolisan ne jednom, već dva, tri puta, i uvek se ispostavilo da sam nevin. Pretpostavljam da se ovo meni desilo kada sam imao 18 godina i daleko od trenutnih prihoda – da bih možda bio u istoj situaciji. Sada sam u poziciji da angažujem odlične ljude u mom timu, da izgradim podršku po svim bitnim pitanjima u mojoj karijeri. Sve je moguće izgraditi…”, objašnjava ove paralelne situacije Siner.

