Trejd Jonasa Valančijunasa u Denver Nagetse je pod velikim znakom pitanja

Prelazak Jonasa Valančijunasa u Panatinaikos moglo bi i te kako da poremeti planove Denvera i Sakramenta.

Naime, dogovor između dva NBA tima o trejdu litvanskog centra Jonasa Valančunasa i Darija Šarića je postignut, ali zvanična potvrde neće biti do 6. jula.

Sve može pasti u vodu ukoliko igrač ili tim povuče potez i stopira razmenu.

Američki mediji spekulišu da potencijalni dogovor između Valančijunasa i Panatinaikosa može potpuno da poremeti planove NBA franšiza koje su računale na iskusnog centra.

League sources confirm that the lure of a return to Europe holds strong appeal to Jonas Valanciunas … which could lead to him seeking a buyout from his NBA contract to join Panathinaikos as @Urbodo reports.



Would scuttle what seemed like such a promising addition for Denver. https://t.co/U7UAb97t9v