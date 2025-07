TELA DIOGA ŽOTE I NJEGOVOG BRATA DOČEKUJU SLOMLJENI NAVIJAČI: Scene koje teraju suze na oči (FOTO+VIDEO)

Diogo Žota i njegov brat Andre Silva stradali su u horor saobraćajnoj nesreći koja je ujedinila čitavu planetu u tugovanju.

Tela Dioga i Andrea u četvrtak su krenula put Portugalije, gde će u subotu biti održana sahrana. Izuzetno emotivan momenat početka puta je usnimljen i na njemu se vidi kako veliki broj navijača pada u očaj zbog ove tragedije.

Još emotivnije je bilo pri dolasku u Portugal, pošto su navijači aplauzima dočekali tela svojih heroja.

Ožalošćeni će se okupiti rano jutros kako bi odali počast na bdenju u Gondomaru, njihovom rodnom mestu i jecaji su se mogli čuti daleko.

Žose Manuel Masedo, lokalni parohijski sveštenik, rekao je da će se bdenje održati u 8 časova ujutru u kapeli de Resureikao pre njihove sahrane u katoličkoj crkvi Igreja Matriz pored, u subotu ujutru u 10 časova.

- Dostupni smo da proslavimo njihov život sa svima i da podelimo bol i hrišćansku nadu - rekao je Masedo za CNN.

Podsetimo, Diogo Žota i njegov brat Andre Silva stradali su u jezivoj saobraćajnoj nesreći, a više detalja otkrila je španska policija.

- Saobraćajna nesreća se dogodila u 00.30 časova jutros na 65. kilometru autoputa A52 u okrugu Sernadilja, Zamora. Jedno vozilo je skrenulo sa puta i sve ukazuje na to da je došlo do pucanja gume prilikom preticanja.

Kao rezultat saobraćajne nesreće, automobil se zapalio i obe osobe koje su se u njemu nalazile su poginule. Čekaju se forenzički izveštaji, a jedan od poginulih je identifikovan kao Diogo Žota, fudbaler Liverpula, kao i njegov brat Andre Felipe - stoji u saopštenju španske policije.

Diogo Jota’s funeral to begin in Portugal today



Two hearses from Portugal arrive at the funeral home in the Spanish town of Puebla de Sanabria where the bodies Diogo Jota and his brother Andre Felipe were taken



the wake will take place at Sao Cosme Chapel before the funeral… pic.twitter.com/fKUQzXQ5xk