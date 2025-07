Predsednik portugalskog kluba Gondomar, Alvaro Cerkveira, tvrdi kako je poslednji razgovarao sa Diogom Žotom i to svega dva sata pre tragedije

Diogo Žota poginuo je u jezivoj saobraćajnoj nesreći zajedno sa svojim bratom Andreom Silvom i ova tragedija šokirala je čitavu planetu.

Sada su počele da se pojavljuju različite informacije o Žotinim poslednjim trenucima, a predsednik fudbalskog kluba Gondomar, Alvaro Cerkveira, tvrdi kako se on čuo sa Diogom svega par sati pre njegove smrti koja je usledila pola sata posle ponoći.

- Bilo je malo posle 22 časa kada smo se čuli telefonom. Pričali smo skoro svake nedelje i znam da je bio srećan. Kada bi mu trebalo da održava formu van sezone mi smo mu uvek bili dostupni, dolazio je i njegov brat, pa su obojica trenirali - počeo je priču Cerkveira, pa dodao:

- Teško je pričati u ovim trenucima. Pamtićemo ih kao skromne ljude koji su ostavili dubok trag.

Ove reči kidaju dušu na komade jer potvrđuju da je Žota pre tragedije imao period života koji mu je bio najsrećniji.

Takođe, oglasio se i čovek koji je poslednji Dioga Žotu video živog, doktor Miguel Gonsalves.

- Oprostio sam se od Žote i njegovog brata oko 20.30 časova. Njegov brat je odlučio da krene sa njim, da mu pravi društvo. Hteli su da provedu više vremena zajedno. Krenuli su uveče, jer tada nije bilo mnogo vruće za put. Rekao mi je da će putovati oko osam sati, ali da će stati u hotelu u Burgosu da odmore. Diogo je bio pravi profesionalac. Trebalo je danas da stignu u Santander, uhvate brod i krenu put Engleske. Porodica je trebalo da im se kasnije pridruži. U ponedeljak je imao zakazane preglede u Liverpulu. Moram biti jasan jer sam video neke stvari na internetu. Diogo i Andre „nisu partijali celu noć - poručio je Gonsalves.

Podsetimo, španska policija otkrila je detalje tragične nesreće.

- Saobraćajna nesreća se dogodila u 00.30 časova jutros na 65. kilometru autoputa A52 u okrugu Sernadilja, Zamora. Jedno vozilo je skrenulo sa puta i sve ukazuje na to da je došlo do pucanja gume prilikom preticanja.

Kao rezultat saobraćajne nesreće, automobil se zapalio i obe osobe koje su se u njemu nalazile su poginule. Čekaju se forenzički izveštaji, a jedan od poginulih je identifikovan kao Diogo Žota, fudbaler Liverpula, kao i njegov brat Andre Felipe - stoji u saopštenju španske policije.

Da tuga bude još veća, Diogo Žota i njegova dugogodišnja devojka Rute Kardozo venčali su se pre desetak dana, pa je on iza sebe ostavio suprugu, ali i troje dece.

Sudbina se na stravičan način poigrala sa Žotom koji je bio primoran da putuje automobilom jer su mu doktori zabranili let avionom, pošto je nedavno imao operaciju na plućima.

Zbog toga je Žota sa bratom krenuo put Santandera, kako bi uhvatili trajekt na putu ka Engleskoj.

Portugalski novinar Viktor Pinto rekao je za lokalnu televiziju da je Žota nekada putovao automobilom zbog problema sa plućima.

- Diogo je nekada birao da putuje drumom, jer je imao neke plućne tegobe, ništa ozbiljno, a kao što znamo, postoji trajekt koji povezuje jug Engleske sa španskom regijom Kantabrija. Informacije koje imamo je da je trebalo da uzme trajekt do Santandera, što znači da nije bilo baš putovanje kolima od Engleske do Portugala - rekao je on.

Autor: D.B.