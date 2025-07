KAMIONDŽIJA NAIŠAO PAR MINUTA NAKON NESREĆE U KOJOJ JE POGINUO ŽOTA: Njegov video snimak ledi krv u žilama

Jedan od vozača kamiona koji je nekoliko minuta kasnije prošao pored tog mesta snimio je kako gori automobil

Fudbaler Liverpula Diogo Žota i njegov brat Andre Silva poginuli su u stravičnoj nesreći koja se desila na severu Španije.

I dok fudbalski svet u neverici i šoku i dalje oplakuje nesrećne fudbalere, na društvenim mrežama se pojavljuju novi detalji užasa koji se desio na auto-putu.

Portugalci su putovali ka Santanderu odakle su trebali trajektom da nastave put ka Velikoj Britaniji.

Žota se odlučio na ovaj način putovanja, pošto mu je od strane lekara savetovano da zbog operacije pluća ne ide avionom.

Nažalost, tokom preticanja jednog vozila na lamborginiju u kojem su bili Žota i njegov brat je pukla guma, a zatim je vozilo udarilo u zaštitnu ogradu i zapalilo se pored puta, te nažalost spasa za njih nije bilo. Iako je hitna pomoć dosta brzo stigla na mesto nesreće na kraju su nažalost samo mogli da potvrde da su Diogo i njegov mlađi brat poginuli na licu mesta.

Od automobila u kojem su se oni nalazili skoro da nije ništa ostalo zbog požara, a navodno su Žota i Silva identifikovani uz pomoć registracije koja se nalazila na pomenutom automobilu.

Footage from the crash site in Spain reveals the aftermath of the tragic accident in which Diogo Jota and his brother, André Silva, reportedly lost their lives after their car caught fire.