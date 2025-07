BRUKA NA VIMBLDONU! BEKER POBESNEO: Meč završen posle 70 sekundi

Meč Bena Šeltona i Rinkija Hidžikate prekinut je, a dan kasnije završen je nakon svega 70 sekundi!



Meč dvojice tenisera iz neobjašnjivog razloga prekinut je u četvrtak u 21:29, gem pre kraja. Dobio ga je na kraju Amerikanac rezultatom 6:2, 7:5, 6:4.



- Zašto prekidate meč kada obojica igrača žele da nastave. Šelton je trebalo da servira za pobedu, a nije izgubio servis ceo meč. Niko ne razume tu odluku sudije, napisao je Beker.

Ben Šelton se izvinjavao

Nakon što je dan ranije bio takođe besan na sudije zbog odluke da njegov meč prekinu u momentu kada je trebalo da ga dobije Ben Šelton se sada izvinio publici jer je previše brzo dobio ostatak duela.

- Izvinite što niste gledali mnogo tenisa. Nije bilo razmene udaraca, ali nadam se da će ostali mečevi danas i moj meč sutra biti bolji. Nadao sam se da udarim nekoliko loptica, moraću sada da odem na trening. U principu sam presrećan što idem u treće kolo Vimbldona. Mislim da je ovo bio sjajan meč i da je Rinki igrao jako dobro. Udarci sinoć su mi bili sjajni, publika je bila uz mene i hvala vam što ste sinoć bili tu do kasno, rekao je Ben Šelton koga sada čeka duel sa Martonom Fučovičem.

Why suspend the match , when both players want to continue…Shelton was about to serve for the match and never lost his serve in the entire match!!!

Nobody understands the referee’s decision! https://t.co/aswQuUP2rI