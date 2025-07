EVO ZAŠTO RONALDO NIJE PRISUSTVOVAO SAHRANI DIOGA ŽOTE: Kristijanov potez izazvao reakciju svih

Sahrani u Gondomaru prisustvovao je veliki broj fudbalera i poznatih ličnosti.

Najveća portugalska zvezda i kapiten reprezentacije, Kristijano Ronaldo nije bio prisutan na sahrani Dioga Žote i Andrea Silve.

Njegov izostanak nije promakao javnosti širom sveta, a navijači su u najmanju ruku besni zbog takvog razvoja događaja.

Međutim, mediji prenose da je Ronaldo odsutan iz određenog razloga. Odlučio je da ne prisustvuje ceremoniji u portalskom gradu Gondomar iz straha da ne poremeti atmosferu žalosti u gradu.

The Mirror reports that Cristiano Ronaldo decided not to attend Diogo Jota's funeral out of fear that it might disrupt the atmosphere. pic.twitter.com/2kL0KzIN99