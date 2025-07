DRAMA OKO ČOVEKA KOJI BI TREBALO DA MENJA JOKIĆA! Denver ga doveo, a onda je on otišao da potpiše ugovor sa drugom ekipom...

Slučaj Jonasa Valančijunasa bi mogao da bude velika letnja saga.

Iskusni litvanski košarkaš Jonas Valančijunas, uprkos tome što je bilo izvesno da će postati novi centar Panatinaikosa, po svemu sudeći će i dalje ostati u NBA ligi pošto ga Denver Nagetsi vide kao bekap opciju za Nikolu Jokića, prenosi američki novinar Mark Štajn.

Prekaljeni as sa višegodišnjim stažom u NBA ligi stigao je tokom ove nedelje u Atinu na finalne razgovore sa Panatinaikosom.

Znajući ambicije Dimitrisa Janakopulosa i način njegovog poslovanja, malo ko je sumnjao da posao može da se izjalovi u poslednji čas.

💥🚨 According to Marc Stein, the Nuggets will go ahead with the trade for Jonas Valanciunas and remain determined to keep the veteran big man!



❌☘️Valanciunas won't be able to finalize his move to Panathinaikos unless he agrees to a buyout with Denver. pic.twitter.com/94Z0H3TWyx